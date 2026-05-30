横浜DeNAベイスターズの京田陽太内野手DeNAの京田が30日、出場選手登録が9年に達し、海外フリーエージェント（FA）権の資格取得条件を満たした。取材に応じ「いろいろな方に支えられた。お世話になった方々に感謝したい。シーズン中なので、今は目の前の試合を全力で頑張るだけ」と語った。石川県出身の内野手で、青森山田高から日大を経てドラフト2位で2017年に中日入り。1年目に新人王に輝き、23年にトレードでDeNAに移籍し