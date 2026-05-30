27日の10Rで5月唯一（ダートグレード除く）のJRA交流競走「三室山特別」（ダート1870メートル）が行われ、藤懸貴志騎乗の8番人気サンライズオスカー（JRA、牡3＝石坂公、父インカンテーション）が生涯初勝利を挙げた。スタートは出遅れて10頭中、単独9番手。2コーナーを回る頃にようやく、集団に取り付いた。向正面であれよあれよと先頭にまで躍り出て4コーナーを立ち上がったが、走る気をなくしたのか後退。だがここからが真