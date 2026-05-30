「ロッテ−阪神」（３０日、ＺＯＺＯマリンスタジアム）阪神の森下翔太外野手が勝ち越しとなる１３号２ランを放った。１−１の同点で迎えた三回２死一塁。先発右腕唐川が投じた低めカットボールを捉えた。地面スレスレの低めのボールだったが、すくい上げると、左翼スタンドへ一直線。二回に同点に追いつかれた中、再びロッテを突き放した。５月２７日の日本ハム戦（甲子園）以来３試合ぶりの本塁打となった。