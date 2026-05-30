5月26日、東京・ららぽーと豊洲は熱気に包まれていた。その中心にいたのが吉高由里子だ。6月19日公開の映画『黒牢城』のジャパンプレミア・レッドカーペットセレモニーに登壇した吉高は、光沢のあるピンクドレス姿で会場を魅了していた。駆けつけたファンが語る。「抽選に当選したファンが400人ほど集まっていました。惜しくも外れてしまった人も、50人くらい、会場の外から見守っていました。吉高さんは日傘をさして会場入りし