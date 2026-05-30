女子プロレス「スターダム」３０日の神戸大会で、林下詩美（２７）が約２年ぶりに古巣マット参戦。鉄アキラ（２６）とのシングルマッチに完勝した。詩美は２０１８年８月にスターダムでデビューし、２０年１１月にはワールド王座を獲得するなど主力選手として活躍した。２４年３月末に退団しマリーゴールドの旗揚げに参加するも、２６年５月に退団。２６日にスターダム後楽園大会に電撃登場し「自分はまたこのスターダムでプロ