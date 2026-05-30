アジア大会ではオリンピックより多い43競技が行われますが、注目するのは独自競技の「武術太極拳」。健康法のイメージと違う武術の太極拳とは。競技に打ち込む1人の若者を追いました。 【写真を見る】わずかなミスが“命取り”に 健康法のイメージが一変… 力強く華麗な技の数々 アジア大会注目の｢武術太極拳｣ 9月に開幕するアジア大会。魅力の1つは、オリンピックにはない独自競技の数々です。その一つが「武術太