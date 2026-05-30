米ゴルフ男子ツアー・チャールズ・シュワブ・チャレンジ米ゴルフ男子ツアーのチャールズ・シュワブ・チャレンジは現地29日、米テキサス州コロニアルCC（7,289ヤード・パー70）で第2ラウンドが行われた。首位と2打差の19位で出た松山英樹（LEXUS）は6バーディー、1ボギーの65で回り、通算9アンダーで2位に浮上。15番では片手での絶妙アプローチを披露し、現地実況や米ファンを唸らせた。巧妙な一打だった。15番パー4。グリーン