記事ポイントホテル業界専門のシンポジウム展示会が2026年6月15日に品川プリンスホテルで開催されます総支配人・F&B・外販ECなど6セッション構成で、参加費は無料ですインバウンド需要の質的転換期に「選ばれる理由」の再定義をテーマに掲げています ホテル業界専門のシンポジウム展示会「HOTERES EXPO東京 2026」が、2026年6月15日（月）に品川プリンスホテルで開催されます。主催はホテル専門誌HOTERESを発行するオータ