記事ポイントJRA公式データ配信サービス「JRA-VAN」が凱旋門賞観戦ツアーをペア5組10名様にプレゼント応募はJRA-VANスマホアプリの無料会員登録後、専用フォームから可能Wチャンス賞として友道康夫調教師直筆サイン入りオリジナルフィギュアも用意 世界最高峰の競馬レースとして知られる凱旋門賞を、現地パリで観戦できる旅行ツアーが抽選で当たるキャンペーンが始まっています。JRAシステムサービスが提供するJRA公式データ