個性的な声も魅力のシンガー・ソングライターのリリー・アレンが29日に「Beg For Me」のリミックス盤をリリースする。 【写真】美女ばかりのリトル・ミックスリリーとフィーチャリングの噂が 最新アルバム「West End Girl」に収録されたこの曲は、ファンの間でお気に入りの1曲となっているが、今回のリミックス盤では、ガールズグループのリトル・ミックスのジェイドがフ