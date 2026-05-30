資料岡山市役所 岡山市は、粗大ごみとして焼却処分されているプラスチック製品を資源としてリサイクルできるよう「えこ便 西大寺局」（岡山市東区西大寺新地）で回収します。「えこ便」は、岡山市と環境分野に係る連携協定を締結している平林金属の施設です。 2026年5月30日の「ごみゼロの日」から9月30日まで、火曜日（定休日）以外の平日は午前9時から午後6時まで、土曜、日曜、祝日は午後5時まで利用できます。 家