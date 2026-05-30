記事ポイント西日本最大級の野外グルメイベント「全肉祭」が広島県東広島市で2026年5月30日・31日に初開催全国から約70店舗が集結し、総メニュー数200アイテム以上を提供ステージライブやファイヤーパフォーマンス、子ども向け遊具コーナーも展開 畜産肉・魚肉・果肉と”あらゆる肉”をテーマに全国各地の美食を集めた野外グルメイベントが、広島県東広島市に初登場します。Gi-FACTORYが主催する「全肉祭」は和歌山・大阪・東