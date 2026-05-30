記事ポイントYouTubeアニメ『ヒロたま！ヒロくん』がチャンネル登録者30万人・総再生回数3億回を突破しています株式会社BitStarと株式会社ソニー・クリエイティブプロダクツが2026年5月にマスターライセンス契約を締結しましたアパレル・雑貨・玩具などのグッズ展開と、世界観を体感できる催事・イベントの実施が予定されています 小学生を中心に支持を集めるYouTubeアニメ『ヒロたま！ヒロくん』が、チャンネル登録者数30万