記事ポイントスマホRPG『ドット異世界』がサービス開始1周年を記念したイベントを開催1周年イベントに合わせて新たなレジェンド英雄の実装が予定されている初回ログインボーナスあり。App Store・Google Playで配信中 スマホ向けカード育成型カジュアルRPG『ドット異世界』が、2026年6月にサービス開始から1周年を迎えます。この節目を記念した「1周年記念イベント」の開催が決定し、新たなレジェンド英雄の実装も予定されて