◆日本生命セ・パ交流戦２０２６日本ハム―巨人（３０日・エスコンフィールド）巨人のボビー・ダルベック内野手が３回に適時打を放った。「４番・三塁」で先発出場。３―０の３回に、相手のエラーで出塁した浦田がこの試合２つ目の盗塁となる二盗、三盗を決めて１死三塁とすると、ダルベックが有原から左前適時打を放って追加点を挙げた。「打ったのはシュート。浦田が3塁まで進んでくれたので楽な気持ちでいけたよ。追加