◇プロ野球セ・パ交流戦 ロッテ-阪神(30日、ZOZOマリン)阪神の森下翔太選手が3回、13号2ランを放ちました。2死1塁で森下選手に打席が回ると、ロッテ先発の唐川侑己投手の初球、低めのカットボールを打ち返します。打球は大きく伸び、レフトスタンドに飛び込む勝ち越しの2ランホームラン。敵地に駆けつけたサポーターからは大歓声が巻き起こりました。初回には佐藤輝明選手が14号ソロを放っていて、セ・リーグの本塁打数トップ1、2