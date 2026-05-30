記事ポイントワコールのランジェリーブランドAMPHIの人気ノンワイヤーブラ「BRAGENIC」が水着になった10周年記念コラボが登場ファッション水着国内トップシェアのSan-ai Resortとのコラボで全2型を展開2026年5月28日よりSan-ai Resort公式WEB SHOPで販売開始、全国の店舗・外部ECでも順次取り扱い ワコールのランジェリーブランドAMPHIが展開するノンワイヤーブラ「BRAGENIC」は、2016年2月の発売から2025年12月末までにシリ