◆日本生命セ・パ交流戦２０２６オリックス―中日（３０日・京セラドーム大阪）９人組ガールズグループ「ＮｉｚｉＵ」のＭＡＹＵＫＡ、ＭＩＩＨＩが試合前のセレモニアルピッチに登場した。６月６、７日に京セラドーム大阪にて「ＮｉｚｉＵＬｉｖｅｗｉｔｈＵ２０２６“ＮｉｚｉＵ：ＴＨＥＣＩＮＥＭＡ”」を行う人気アイドル。関西出身の２人は、そろって背番号２０のユニホームでグラウンドに向かった。捕手