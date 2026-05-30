２６日、青銅峡市瞿靖鎮の香港向け野菜栽培拠点で収穫されたアブラナ科の野菜「サイシン（菜心）」。 （銀川＝新華社記者／王鵬）【新華社銀川5月30日】中国寧夏回族自治区青銅峡市で、香港向け野菜が今シーズン最初の収穫期を迎えている。瞿靖（くせい）鎮の栽培拠点では、作業員らが収穫作業に追われている。現地では近年、長い日照時間や黄河の水を利用したかんがいなどの優位性を生かし、香港向け野菜産業の育成を進めてき