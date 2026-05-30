記事ポイント「2026 66th ACC TOKYO CREATIVITY AWARDS」のフィルム部門・フィルムクラフト部門・ブランデッド・コミュニケーション部門で新たな審査委員が発表されますフィルム部門では審査委員長に花田 礼氏（電通）が初就任し、指原 莉乃氏を含む計15名が審査を担当しますフィルムクラフト部門に河瀬 直美氏、ブランデッド・コミュニケーション部門に内田 まほろ氏・高木 新平氏が新たに加わります 日本最大級のクリエイテ