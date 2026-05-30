「ロッテ−阪神」（３０日、ＺＯＺＯマリンスタジアム）現役ドラフトで阪神からロッテに移籍した、井上広大外野手があわや場外弾の特大ファウルを放った。安田のソロで追いついた直後、カウント２−２から村上の内角直球を強振した。ビジョンには左翼から本塁方向へ上空７メートルの強風という表示だったが、関係なし。左翼ポール際の照明リングに直撃した。もう少しでスタジアムを越えていく勢いだった。ただ、判定はファ