３０日の東京７Ｒで３番人気エルハーベン（牡３歳、栗東・藤岡健）に騎乗した津村明秀騎手（４０）＝美浦・フリー＝が向正面で落馬し、競走を中止した。落馬した津村は担架に乗せられて救急車で運ばれた。同騎手がその後騎乗予定だった１１ＲのアハルテケＳのロジアデレード（５７キロ）は戸崎圭（５７キロ）に、１２Ｒのフジレイメイ（５８キロ）は松岡（５８キロ）に乗り代わりとなった。あすのダービーでは皐月賞２着馬リ