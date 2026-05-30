「ロッテ−阪神」（３０日、ＺＯＺＯマリンスタジアム）今季初の１軍昇格で「７番・三塁」で即スタメン起用された安田が、今季初打席で１号同点ソロを放った。１点を追う二回２死、阪神先発・村上に対しカウント０−１から直球をバックスクリーンにライナーで運んだ。「無我夢中で打席に入りました。１打席目に最高の結果が出て良かったです。次も頑張ります」とコメントした。安田のＣＳを除くレギュラーシーズンの本塁