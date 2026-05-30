6人組ボーイグループ・BOYNEXTDOORの日本初・冠トークバラエティ『BOYNEXTDOOR トモダチベース』（日本テレビ毎週土曜後2：30〜※全8回）の第7回（6月13日放送）のゲストが発表された。【番組カット】犬を抱えるBOYNEXTDOOR・RIWOO2023年にHYBE MUSIC GROUPレーベルのKOZ ENTERTAINMENTからデビューしたBOYNEXTDOORは、24年には日本デビューも果たし、親しみやすいサウンドやハイクオリティなパフォーマンスで人気を集めて