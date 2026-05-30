俳優・歌手の大泉洋の芸能生活30周年を記念して開催する「芸能生活30周年記念！！大泉洋リサイタル２−リベンジー」ツアーファイナル公演のディレイ・ビューイング実施が決定した。【写真】椅子が回っちゃう！冒頭から大騒ぎの大泉洋この度、同公演は前回の全国5都市を巡るホールツアーから規模を拡大し、5月から6月にかけて札幌・神戸・横浜を巡るアリーナツアーとして開催される。すでにライブ・ビューイングの実施が発表さ