「日本ハム−巨人」（３０日、エスコンフィールド）日本ハムの先発・有原航平投手が二回にまさかの２者連続アーチを被弾した。本拠地は騒然となった。初回に松本剛に先制タイムリーをあびた有原。続く二回にはダルベック、岸田に連続アーチを許した。思わずマウンドでぼうぜんの表情を浮かべた右腕。一気にリードを３点に広げられた。さらに２死から泉口には痛烈なピッチャー返し。右腕にがグラブではたき落とした打球は投