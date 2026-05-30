オリオールズ戦の7回、12号2ランを放つブルージェイズ・岡本＝ボルティモア（AP＝共同）ブルージェイズの逆転劇の号砲を鳴らしたのは、岡本の一発だった。29日のオリオールズ戦で、0―5の七回に12号2ラン。チームはここから反撃に転じ、4連勝で勝率を5割に戻した。豪快なアーチで勢いをもたらし「一本出たというのは自分にとっても良かった」と充実感を口にした。オリオールズのロジャーズに抑えられたまま迎えた七回。無死一