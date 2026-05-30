9人組メインダンサー＆バックボーカルグループ・超特急の高松アロハ（※高＝はしごだか）と柏木悠（ハル）が30日、都内で行われた2人のコンセプト写真集『BULLET TRAIN ALOHA&HARU CONCEPT PHOTOBOOK アイハヨルノイロ』（主婦と生活社）の発売記念イベントに登場。写真集の出来栄えについて点数をつけた。【写真】ハートポーズかわいすぎ！肩を組む超特急・柏木悠＆高松アロハ超特急は、2026年12月25日で結成15周年を迎え