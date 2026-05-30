タイガース戦の9回、投前スクイズを決めるホワイトソックス・西田＝シカゴ（共同）ホワイトソックスの西田が29日、シカゴでのタイガース戦で、メジャー5試合目での初打点をマークした。1点を追う九回1死一、三塁で、三塁側にバント。一塁への送球を見ながらスタートした三塁走者が生還した。本当は一塁側に転がしたかったそうだが、配球が外にしか来ないと予想して、三塁方向に転がしたという。同点スクイズ。西田は「（三塁