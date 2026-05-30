「オリックス−中日」（３０日、京セラドーム大阪）人気の９人組ガールズグループ「ＮｉｚｉＵ」のＭＡＹＵＫＡとＭＩＩＨＩが、中日戦前のセレモニアルピッチに登場した。２人揃って背番号「２０（にじゅう）」のユニホームでマウンド付近に上がり、ＭＡＹＵＫＡは捕手の石川にノーバウンド、ＭＩＩＨＩは捕手役の渡部にワンバウンドの投球を披露。そのキュートな姿にスタンドは大盛り上がりとなった。人生初のセレモニア