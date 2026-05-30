長野・松本市で7日、山の斜面から岩が転がり落ち、車庫に直撃した。県は早めに対策工事に着手するとし、原因を調査することにしている。巨大な岩が車庫を直撃カメラが捉えたのは、長野・松本市の住宅のすぐそばにある岩。7日夜、近くの山の斜面から転がり落ちてきた。当時の様子を住民が撮影していた。岩は、バキバキと草木を折るような音とともに、勢いよく転がる。映像には、「ガシャーン」と大きな音も記録されていた。岩のサイ