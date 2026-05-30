お笑い芸人の小籔千豊（52）が30日放送のABCテレビ「教えて！ニュースライブ正義のミカタ」（土曜午前9時30分＝関西ローカル）に出演。元巨人の阿部慎之助氏（47）が暴行の疑いで警視庁に現行犯逮捕（後に釈放）され、監督を辞任したことについて私見を述べた。番組でこの話題を取り上げ、意見を求められた小籔は、「甘いのかどうか分かりませんが」としつつ、「阿部さんは、娘さんが『かまへん（構わない）』って言ってたり、奥さ