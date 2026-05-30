西武と立教大学スポーツウエルネス学部は、２０２６年４月２３日に、西武ライオンズにおける地域コミュニティ活動「Ｌ―ＦＲＩＥＮＤＳ（エルフレンズ）」の取り組みの一環として、「連携協力に関する基本協定」を締結したと発表した。それぞれ持つ人的・知的資源を有効に活用しながら、協働して事業に取り組むことで、地域社会の発展や市民福祉の向上に寄与することを目的とするもの。具体的には、「地域振興」、「スポーツ振