◆日本生命セ・パ交流戦２０２６日本ハム―巨人（２９日・エスコンフィールド）巨人・浦田俊輔内野手が止まらない。「２番・二塁」で先発。まずは初回だ。１死から中前打で出塁すると、続く松本への初球で二盗に成功。松本の左翼線二塁打で先制のホームを踏んだ。スピードと同様、勢いは止まらない。３回先頭。相手失策で出塁すると、続く松本への２球目。自慢の俊足で二塁を陥れた。松本は三振に倒れたが、続くダルベック