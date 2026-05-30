シンガー・ソングライターのアノエリカが30日までにインスタグラムを更新。結婚と妊娠を発表した。アノは「【ご報告】いつも応援して下さっている皆様へこの度、アノエリカは兼ねてよりお付き合いしておりました方と結婚し小さな命を授かりました」と結婚と妊娠を発表し「今後の活動につきましては7／23 Tokyo Ano Story 2周年を最後にライブ活動をお休みいたします」と今後についてつづり、マタニティーショットを公開した。