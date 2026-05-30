ハヤシムネボソアリ（左）を毒針で攻撃するキノムラヤドリムネボソアリ（木野村恭一氏提供）働きアリやオスがおらず、女王アリだけの種の存在を岐阜県の元教諭らの研究チームが突き止め、30日までに科学誌カレントバイオロジーに公表した。こうした種の報告は世界初という。別種の女王アリを殺して巣を乗っ取り寄生し、自らの子どもを育てさせることも分かっており、独特な生態の解明を進めている。チームが調べたのは、東海地