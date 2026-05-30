３０日の東京８Ｒ・４歳上１勝クラス（ダート１６００メートル＝１６頭立て）は、武藤雅騎手が騎乗したスモーキーゴッド（牡４歳、美浦・大竹正博厩舎、父シルバーステート）が勝利。ダート替わり２戦目でキャリア２勝目を挙げた。勝ちタイムは１分３７秒７（良）。好位を追走すると直線で力強く抜け出し勝利。武藤騎手は「今日は好位で折り合えました。先頭に立つのは早かったけど、しぶとく脚を使ってくれたし、昇級しても頑