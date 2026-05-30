自民党元幹事長でジャーナリストの石原伸晃氏（69）、里紗夫妻が30日放送のフジテレビ系「ミキティダイニング」（土曜前11・00）にゲスト出演。選挙中の苦労について語った。「品川庄司」庄司智春から「里紗さんは政治家の奥様ということで大変だったんじゃないですか？」と話題を振られる場面が。里紗さんは「いつも受験を控えてる気分」だったと振り返った。「最長でも4年の間には必ず選挙がある。ダメだったら無職無収入