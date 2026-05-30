ＴＢＳ系「有田哲平とコスられない街」が２９日に放送され、くりぃむしちゅー・有田哲平がＭＣを務めた。ＡＫＢ４８・伊藤百花、ケンドーコバヤシともに高輪、品川エリアのグルメを満喫した。道中のトークで、伊藤は「私、挑戦したいことがありまして。駅伝を小中学生でやっていたので長距離すごい得意なんですよ。なので、機会があったらフルマラソンに挑戦してみたいって思ってるんです」と得意分野について相談した。ケ