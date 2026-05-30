歌手和田アキ子（76）は30日、ニッポン放送「ゴッドアフタヌーンアッコのいいかげんに1000回」（土曜午前11時）に生出演。「私、今が人生でいちばん太っている」と打ち明けた。和田は、前日より2キロ減量したものの、その後再び体重計に乗ると元に戻っていたというリスナーの報告に興味津々で反応。番組でたびたび、夜中に食べてしまうことを打ち明けている和田は、その流れで「私なんか、如実に夜中に食べているので。なんでパ