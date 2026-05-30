津村明秀が5月30日の東京7R・3歳1勝クラス（芝1400m）で落馬し、翌日に控える日本ダービーへの影響が心配されている。津村騎手は、エルハーベン（牡3・栗東・藤岡健一）に騎乗していた東京7Rのスタート後、向こう正面で躓くような形となり前方へ投げ出されるように落馬。そのまま自力で起き上がることができず、担架で救護室へ搬送された。JRAからは以後の11R、12Rで乗り替わりが発表されている。【共同通信杯】津村明秀「ホッ