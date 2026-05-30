聴く音楽から、経験する音楽へ。K-POPは、体験型コンテンツの全盛期に突入した。【写真】BLACKPINK・ジェニー、“攻め衣装”K-POPアルバムのプロモーション方式が急速に変化している。各種ティーザー画像や映像でカムバックを予告する従来の方式に加え、展示会、ポップアップストア、ショートドラマ、ブランドコラボなど、体験型コンテンツを活用したプロモーションが新たな流れとして定着しているのだ。最近のK-POPアルバムプロモ