台風6号は、沖縄の南で急速に勢力を強める予想です。なぜこの台風は、短い期間でここまで強まるのでしょうか。急発達の背景には、台風が強まるための「条件」がそろうことがあります。台風6号を題材に、その仕組みを見ていきます。今年は、夏から秋にかけて台風の傾向が変わる可能性もあり、今後の動向にも注意が必要です。なぜ台風6号は急発達するのか?台風6号は、沖縄の南で、短い期間で勢力を強める見込みです。なぜこの台風は