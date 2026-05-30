元日本テレビアナウンサーでフリーアナウンサーの岩田絵里奈（30）が、29日放送のニッポン放送「大沢あかねLUCKY7supportedby犬塚製作所」（月〜金曜後9・50）にゲスト出演。今後のビジョンについて話した。今回は「30代のビジョン」というテーマでトーク。フリーアナウンサーに転身した岩田は「大きく変わった感じはあまりなくて、行く先々に知っている方がいるのでまだそんなに変化は感じていないんですけど、自分の