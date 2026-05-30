◇プロ野球 セ・パ交流戦 ロッテ-阪神(30日、ZOZOマリン)ロッテの安田尚憲選手が3年ぶりの一発となる今季1号ホームランを放ちました。プロ9年目27歳の安田選手はこの日1軍に今季初昇格すると、「7番・サード」でスタメン出場。1点を追う2回の第1打席、2アウトランナーなしから阪神先発・村上頌樹投手のストレートを捉えると、打球はセンターバックスクリーンへ。今季初打席でいきなり結果を残しました。安田選手は同点に追いつく3