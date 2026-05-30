◇交流戦阪神─ロッテ（2026年5月30日ZOZOマリン）阪神の森下翔太外野手（25）が今季13号2ランを放った。同点の3回2死一塁でロッテ・唐川の低め直球を捉えた打球は左翼スタンドへ弾丸ライナーで着弾。勝ち越しの価値ある一発となった。