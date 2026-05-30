俳優の川崎麻世が29日に自身のアメブロを更新。妻・花音さんとともに神戸での食べ歩きを楽しんだことを報告した。【映像】川崎麻世＆GACKTら総勢70人で“バカ騒ぎ”新年会この日、川崎は神戸でのパーティ後、二次会を終えて寿司屋へ足を運んだことを報告。「神戸まで来てまた寿司屋 ほんとに寿司好き芸能人です」と自身でツッコミを入れつつ「大将も我々のことを覚えてくれていて安定の美味さ」と満足した様子でつづった。続