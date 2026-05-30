◇MLB ドジャース 4-2 フィリーズ(日本時間30日、ドジャー・スタジアム)フィリーズのカイル・シュワバー選手がメジャートップを走る22号ホームランを放ちました。「1番・指名打者」で先発出場すると4点を追う6回2アウトの第3打席、フィリーズ打線を無安打に封じていたドジャース先発のジャスティン・ロブレスキ投手とこの試合3度目の対戦。ここでカウント1-1からの3球目、低め95.4マイル(約153.5キロ)のフォーシームをセンターバッ