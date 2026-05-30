スヌーピーが登場するコミック「PEANUTS(ピーナッツ)」のグッズを取り扱う公式オンラインショップ「おかいものSNOOPY」から、ライフスタイルブランド「BRUNO(ブルーノ)」のハンディファンが登場！冷却プレート機能が付いてさらにパワーアップしている。【写真】「おかいものSNOOPY」オリジナルデザイン！ほかのカラーも見る「おかいものSNOOPY」オリジナルデザインの「BRUNO」のハンディファンが登場！コンパクトなフォルムなのに