ロッテ・安田尚憲が30日、阪神戦で3年ぶりの本塁打となる今季第1号ソロを放った。今季初昇格となった安田は『7番・サード』で先発出場し、0−1の2回二死走者なしの第1打席、阪神先発・村上頌樹が1ストライクから投じた2球目のストレートをバックスクリーンに放り込んだ。これが安田にとって23年10月10日の楽天戦以来の一発になった。安田は球団を通じて「無我夢中で打席に入りました。１打席目に最高の結果が出て良かったで